عبدالله تابع مع كركي الخطوات المتفق عليها لرفع التغطية الإستشفائية للمضمونين

أجرى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله اتصالين هاتفيين بكل من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ونقيب أصحاب المستشفيات المهندس سليمان هارون، مطلعا منهما على "الخطوات المتفق عليها لرفع مستوى التغطية الاستشفائية للمضمونين، وعلى روح الحوار الايجابية التي ميزت اللقاء المخصص لتطبيق التعرفات الجديدة، واجراء التعديلات المطلوبة على البعض منها، مما يسهل تعزيز خدمة المواطنين الذين ينتظرون استعادة الضمان لعافيته ومستوى تقديماته السابقة". (الوكالة الوطنية)

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