Advertisement

لبنان

طلقة نارية انهت حياته في صور.. هذا ما كشفه شهود عيان

Lebanon 24
09-07-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1220906-638561486739029538.jpg
Doc-P-1220906-638561486739029538.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه بعد ظهر اليوم، احضر الى احد مستشفيات صور شاب مصاب بطلق ناري في عنقه، يدعى "ح.ح.ر"، وكان بحالة حرجة للغاية، وما لبث ان فارق الحياة متأثراً بإصابته.


 وبحسب شهود عيان فانه قد اقدم على الانتحار بواسطة مسدس حربي وبسبب خلافات عائلية. 
Advertisement


وحضرت على الفور الأجهزة الأمنية وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:06 | 2024-07-09
12:45 | 2024-07-09
12:32 | 2024-07-09
12:23 | 2024-07-09
12:23 | 2024-07-09
12:16 | 2024-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24