طلقة نارية انهت حياته في صور.. هذا ما كشفه شهود عيان

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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه بعد ظهر اليوم، احضر الى احد مستشفيات صور شاب مصاب بطلق ناري في عنقه، يدعى "ح.ح.ر"، وكان بحالة حرجة للغاية، وما لبث ان فارق الحياة متأثراً بإصابته.وبحسب شهود عيان فانه قد اقدم على الانتحار بواسطة مسدس حربي وبسبب خلافات عائلية.وحضرت على الفور الأجهزة الأمنية وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة.