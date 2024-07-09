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لبنان

حريقٌ في محلّ للألبسة.. واختناق فتاة!

Lebanon 24
09-07-2024 | 12:10
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قضت الفتاة د.ع. أحمد (20 عاما) اختناقا جراء اندلاع حريق في محل للالبسة يملكه المواطن ح.س. في شارع الصباح وسط السوق التجاري في النبطية كانت داخله .
وحضرت الى المكان سيارة اطفاء تابعة للدفاع المدني وفرق اسعاف من "الهيئة الصحية الاسلامية" واسعاف النبطية، وعملت على اخماد النيران، ونقل جثمان الفتاة الى براد مستشفى نبيه بري الحكومي .
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وقد أتت النيران على كافة محتويات المحل، وفتحت الاجهزة الامنية المختصة تحقيقا بملابساته.
 (الوكالة الوطنية)
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