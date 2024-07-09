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لبنان

عن أزمة الكهرباء وملف المدرسة الحربية.. هذا ما أعلنه مكاري

Lebanon 24
09-07-2024 | 12:16
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قال وزير الاعلام زياد المكاري عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم إن "مجلس الوزراء يشكر دولة قطر على هبتها للجيش بقيمة 20 مليون دولار".


ولفت مكاري الى ان "موضوع المدرسة الحربية قيد البحث ومجلس الوزراء سيقوم باتصالات مع وزير الدفاع وقائد الجيش لتقريب وجهات النظر واذا وصلنا الى نتيجة تعقد جلسة لمجلس الوزراء سريعاً ويتخذ القرار الملائم".
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وفي ما يخص ملف الكهرباء، لفت مكاري الى أن "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لديه ثقة ان موضوع أزمة الكهرباء سيحل قبل الخميس".


بدوره، اشار وزير الأشغال علي حمية بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء إلى أنه "حرصا من وزارة الأشغال على استمرارية عمل "السكانر" في مرفأ بيروت تكلفنا بصيانته وذلك ضمن مشاريع الوزارة القصيرة الأمد".

وأضاف حمية: "نعدّ دراسة تفصيلية "لعدد السكانرات" المطلوبة للمنافذ البحرية والتمويل إما من قبل الدولة أو من قبل القطاع الخاص مع الحفاظ على السيادة".


وتابع: "لدينا 4 مولدات للمطار ولدينا خطة طوارئ موجودة ولكن رفعنا الصوت كي لا تتحول خطة الطوارئ إلى خطة دائمة".


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