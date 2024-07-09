أعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين مساء اليوم الثلاثاء، استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة ومقرّ قيادة فرقة الجولان 210.
وجاء في البيان الأول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصاً بلدة رب ثلاثين استهدفنا يوم الثلاثاء 09-07-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالاسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة".
وفي البيان الثاني، قال "رداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الصبورة على طريق دمشق بيروت، قصفنا على دفعات مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا".