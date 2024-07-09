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لبنان

عمليتان جديدتان لـ"الحزب".. مقر قيادة ومبنى يستخدمه جنود العدو في مرماه

Lebanon 24
09-07-2024 | 12:23
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أعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين مساء اليوم الثلاثاء، استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة المنارة ومقرّ قيادة فرقة الجولان 210.



وجاء في البيان الأول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصاً بلدة رب ثلاثين ‏استهدفنا يوم الثلاثاء 09-07-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة المنارة بالاسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة".
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وفي البيان الثاني، قال "رداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الصبورة على طريق دمشق بيروت، قصفنا على دفعات مقر قيادة فرقة الجولان 210 ‏في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا".
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