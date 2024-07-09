أعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين مساء اليوم الثلاثاء، استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة المنارة ومقرّ قيادة فرقة الجولان 210.







وجاء في البيان الأول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصاً بلدة رب ثلاثين ‏استهدفنا يوم الثلاثاء 09-07-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة المنارة بالاسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة".

Advertisement



وفي البيان الثاني، قال "رداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الصبورة على طريق دمشق بيروت، قصفنا على دفعات مقر قيادة فرقة الجولان 210 ‏في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا".