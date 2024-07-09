تعميم إلى جميع الإدارات العامة والهيئات.. هذا ما جاء فيه

أصدرت صدر عن رئاسة مجلس الوزراء تعميماً إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والهيئات والمجالس والصناديق كافة وسائر أشخاص القانون العام بشأن الاستفادة من أحكام البند (1) من المادة 88 من قانون موازنة العام 2024.

Advertisement