مؤمن الرفاعي: الإصلاح تحقق في وحدتنا ومواجهتنا للظلم والاستكبار العالمي

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صدر عن المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي بيان، تعليقا على المجالس العاشورائية التي تقام إحياء لنهج الإمام الحسين وخدمة للوحدة الإسلامية وثقافة المقاومة، قال فيه: "نقف سنة وشيعة لتحقيق الغاية المثلى التي أرادها الإمام الحسين، وهي الوحدة بين المسلمين، وذلك نفهمه في حديثه حين قال: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي".وأضاف: "نفهم من هذا الحديث بعدين في الإصلاح، الأول ديني، والثاني إنساني عام. ولذلك، نحن اليوم هنا لنقول إن الإصلاح تحقق بوحدتنا وفي مواجهتنا للظلم والاستكبار العالمي الذي يستهدف أمتنا وديننا ووجودنا. وإنا على نهج الحسين نتمسك بثقافة المقاومة، وإنا بحول الله لمنتصرون". (الوكالة الوطنية)