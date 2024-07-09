بطرق تقليدية ومُثيرة.. هكذا يتحايل "حزب الله" على التكنولوجيا الإسرائيلية

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن حزب الله يستخدم بعض الاستراتيجيات البسيطة في محاولة للتهرب من تكنولوجيا المراقبة المتطورة التي تستخدمها إسرائيل بعد استشهاد كبار قادته في غارات جوية إسرائيلية.



Advertisement

وقالت ستة مصادر مطلعة على عمليات حزب الله لرويترز، إن الحزب تعلم من خسائره وقام بتعديل تكتيكاته ردا على ذلك. وحسب رويترز، يستخدم حزب الله تقنيات خاصة مثل الطائرات بدون طيار وذلك لدراسة ومهاجمة قدرات إسرائيل من خلال جمع المعلومات الاستخباراتية.وقالت ستة مصادر مطلعة على عمليات حزب الله لرويترز، إن الحزب تعلم من خسائره وقام بتعديل تكتيكاته ردا على ذلك.

وقال مصدران إن الهواتف المحمولة، التي يمكن استخدامها لتتبع موقع المستخدم، تم حظرها من ساحة المعركة لصالح وسائل الاتصال الأكثر تقليدية.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز أن حزب الله يستخدم أيضا شبكة اتصالات خاصة ذات خطوط ثابتة يعود تاريخها إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وفي حال سماع المحادثات، يتم استخدام كلمات سرية للإشارة إلى الأسلحة وأماكن الاجتماعات.

وأضافت رويترز أن هذه الكلمات يتم تحديثها يوميًا تقريبًا. (رصد لبنان24)