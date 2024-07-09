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لبنان

تسليم مطلق النار على دورية للجيش في مخيم نهر البارد

Lebanon 24
09-07-2024 | 13:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بتسليم عمر لوباني في مخيم نهر البارد الى مخابرات الجيش.


يذكر ان لوباني كان قد اطلق النار على دورية للجيش اثناء مداهمة في المخيم في وقت سابق.
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