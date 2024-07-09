تسليم مطلق النار على دورية للجيش في مخيم نهر البارد

أفادت مندوبة "لبنان 24" بتسليم عمر لوباني في مخيم نهر البارد الى مخابرات الجيش.





يذكر ان لوباني كان قد اطلق النار على دورية للجيش اثناء مداهمة في المخيم في وقت سابق.

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