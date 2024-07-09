إطلاق 40 صاروخا من الجنوب نحو الجولان.. سيارة مدنية تحترق وإسرائيل تعلّق (صور)

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أكّد الجيش الإسرائيلي أنّه تم رصد إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان نحو الشمال الإسرائيلي، إذ حسب الإعلام الإسرائيلي قُتل رجل وامرأة جراء سقوط صاروخ على سيارة كانت تسير في منطقة "مخيم نفح" وسط هضبة الجولان.وأعلن حزب الله في وقت سابق من اليوم أن إطلاق الطواريخ أتى ردا على اغتيال الحارس الشخصي السابق لأمين علم حزب الله السيد حسن نصر الله، ياسر كرنباش.