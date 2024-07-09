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لبنان

إطلاق 40 صاروخا من الجنوب نحو الجولان.. سيارة مدنية تحترق وإسرائيل تعلّق (صور)

Lebanon 24
09-07-2024 | 13:10
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أكّد الجيش الإسرائيلي أنّه تم رصد إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان نحو الشمال الإسرائيلي، إذ حسب الإعلام الإسرائيلي قُتل رجل وامرأة جراء سقوط صاروخ على سيارة كانت تسير في منطقة "مخيم نفح" وسط هضبة الجولان.
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وأعلن حزب الله في وقت سابق من اليوم أن إطلاق الطواريخ أتى ردا على اغتيال الحارس الشخصي السابق لأمين علم حزب الله السيد حسن نصر الله، ياسر كرنباش.
توثيق من مكان الحادث

وانتقلت فرق الدفاع المدني الإسرائيلية وفرق الإطفاء إلى مكان الحادث، وبعد وقت قصير أعلنت السلطات أن ثمانية حرائق اندلعت في المنطقة نتيجة لذلك، وقالت الشرطة إنها تقوم بعزل الأماكن التي انفجرت فيها الصواريخ وتبحث عن بقايا أخرى.
 
السيارة التي تضررت في هضبة الجولان
السيارة التي تعرضت لإصابة مباشرة وسط الجولان، اليوم
المصدر: رصد لبنان24

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