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لبنان

لقاء بين أحمد الحريري ونقابة "موظفي الخلوي"

Lebanon 24
09-07-2024 | 13:28
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استقبل الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، في مكتبه في مقر التيار في القنطاري، وفدا من نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي في لبنان برئاسة النقيب نبيل يوسف، في حضور منسق عام العلاقات العامة في هيئة الرئاسة الدكتور سامر حدارة ومنسق عام قطاع النقابات العمالية ماجد سعيفان.
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تركز اللقاء على "شؤون العاملين في الشركات المشغلة لقطاع الخلوي، وضرورة صون الحقوق المكتسبة للموظفين عبر التجديد لعقد العمل الجماعي، واحترام خصوصية وهيكلية الشركات المشغلة من أجل الحفاظ على قطاع الخلوي الذي يعد بمثابة الخبز الالكتروني اليومي للمواطنين". (الوكالة الوطنية)
 
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