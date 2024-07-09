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لبنان

وهاب لـفياض: لماذا أجريت مناقصة لمصلحة الشركة النيجيرية؟

Lebanon 24
09-07-2024 | 14:47
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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه الخاص على منصة أكس: "معالي الوزير فياض : هل تخبرنا لماذا أجريت مناقصة لمصلحة الشركة النيجيرية وكيف توفرت لك الأموال؟ وفي نفس الوقت تستدينون من العراق ولم تنشئوا المنصة بعد". 
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