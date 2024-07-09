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لبنان

هذا ما تقرر في جلسة اليوم بشأن المحاصيل من القمح والشعير

Lebanon 24
09-07-2024 | 14:55
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قرر مجلس الوزراء في جلسة اليوم بما يخصّ المحاصيل من القمح والشعير لموسم عام 2024، تأجيل البت بالموضوع وتشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والمالية لدرس الموضوع مدار البحث.
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القمح

الشعير

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