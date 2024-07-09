Advertisement

لبنان

بشأن إعطاء تعويض مؤقت للضباط المتقاعدين.. إليكم ما قرّره مجلس الوزراء اليوم

Lebanon 24
09-07-2024 | 14:53
A-
A+
Doc-P-1220960-638561593279510102.png
Doc-P-1220960-638561593279510102.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عرض رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم تطبيق الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 13020 المتعلق بإعطاء تعويض إلى الضباط المتقاعدين في الاسلاك العسكرية.
Advertisement
 
وبعد أن اطلع مجلس الوزراء على الموضوع والمستندات تقرّر تأجيل البت بالموضوع.
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف بلدة يارون
lebanon 24
10/07/2024 02:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي ناقش مع وزير الخارجية البريطاني التطورات في قطاع غزة ولبنان (العربية)
lebanon 24
10/07/2024 02:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": انفجار صاروخ اعتراضي فوق منطقة رميش
lebanon 24
10/07/2024 02:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على محيط القصير ولم ينفجر الصاروخ
lebanon 24
10/07/2024 02:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الضباط المتقاعدين

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:36 | 2024-07-09
16:58 | 2024-07-09
16:43 | 2024-07-09
16:22 | 2024-07-09
16:20 | 2024-07-09
16:15 | 2024-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24