بشأن إعطاء تعويض مؤقت للضباط المتقاعدين.. إليكم ما قرّره مجلس الوزراء اليوم

عرض رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم تطبيق الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 13020 المتعلق بإعطاء تعويض إلى الضباط المتقاعدين في الاسلاك العسكرية.

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وبعد أن اطلع مجلس الوزراء على الموضوع والمستندات تقرّر تأجيل البت بالموضوع.