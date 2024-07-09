بِشأن المواد الكيميائية الموجودة في معمل الزوق.. هذا ما تقرر اليوم

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تناول مجلس الوزراء في جلسته اليوم موضوع المواد الكيميائية الموجودة في معمل الزوق الحراري.وبعد المداولة، أكد المجلس على قراره لجهة الطلب الى وزارة الطاقة- مؤسسة كهرباء لبنان الإسراع في إجراءات تلزيم عملية توضيب ونقل وترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية الموجودة في معمل الزوق الحراري عن طريق الاتفاق بالتراضي والتنسيق في هذا الخصوص مع الوزارات والإدارات المعنية لاسيما وزارة البيئة لتزويدها بكامل ملف التصدير والمستندات المطلوبة للتخلص بشكل سليم بيئياً من تلك المواد بحسب الأصول.وقرر المجلس ايضا، الطلب الى الدفاع المدني التحقق بشكل دوري من توافر شروط السلامة العام بما يخص التوضيب والتخزين.