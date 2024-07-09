"الحزب" يردّ على غارة كفركلا.. إليكم ما استهدفه قبل قليل

أعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم، قصف مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة.





وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً بلدة كفركلا، ‏استهدفنا يوم الثلاثاء 09-07-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة".

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