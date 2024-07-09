بالصورة.. هذا ما حصل مساء اليوم بالقرب من مستديرة ابو علي

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أطلق مجهولان، على متن دراجة نارية، النار بإتجاه المدعو "ع.ع" بالقرب من مستديرة ابو علي في طرابلس، ما أدى الى اصابته في قدمه ثمّ فرّا الى جهة مجهولة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".على الفور خضرت فرق الصليب الأحمر وعملت على اسعاف الجريح ونقله الى احدى مستشفيات المدينة للعلاج.وعرف ان المصاب من سكان منطقة القبة لكن اسباب اطلاق النار لا تزال مجهولة.