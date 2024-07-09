ماذا قرر مجلس الوزراء اليوم بشأن "مكاتب وزارة المهجرين في مبنى ستاركو"؟

إطلع مجلس الوزراء اليوم في جلسته على طلب وزارة المهجرين الموافقة على عقد إيجار المكاتب التي تشغلها في مبنى ستاركو للعامين 2023 و2024.





وبعد المداولة بالموضوع، قرر المجلس تأجيل البت به.

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