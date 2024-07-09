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لبنان

ماذا قرر مجلس الوزراء اليوم بشأن "مكاتب وزارة المهجرين في مبنى ستاركو"؟

Lebanon 24
09-07-2024 | 16:43
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إطلع مجلس الوزراء اليوم في جلسته على طلب وزارة المهجرين الموافقة على عقد إيجار المكاتب التي تشغلها في مبنى ستاركو للعامين 2023 و2024.


وبعد المداولة بالموضوع، قرر المجلس تأجيل البت به.
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مجلس الوزراء

مبنى ستاركو

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