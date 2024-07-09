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لبنان

مجلس الوزراء يوافق على منح تعويضات لورثة شهداء الصحافة جراء العدوان الاسرائيلي

Lebanon 24
09-07-2024 | 16:58
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إطلع مجلس الوزراء اليوم في جلسته على طلب وزارة الاعلام الموافقة على ادراج أسماء الشهداء الصحافيين ضمن لائحة الشهداء الذين سوف يحصل ورثتهم على تعويضات من خلال مجلس الجنوب.


وبعد المداولة بالموضوع، قرر المجلس الموافقة على الاقتراح المتعلق باستفادة ورثة كل من الصحافي المصور الشهيد عصام عبدالله، الصحافية الشهيدة فرح عمر، المصور الشهيد ربيع المعماري والمساعد الشهيد حسين عقيل من المساعدات المالية من خلال مجلس الجنوب.
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