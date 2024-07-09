26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التعويض العائلي إلى 2.25 مليون ليرة
Lebanon 24
09-07-2024
|
22:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرّ مجلس الوزراء أمس مساواة الزوج بالزوجة في التعويضات العائلية التي قدّمها الضمان. وبموجبه أصبحت هذه الفئة من التقديمات واجبة عن الشريك، أي الزوج أو الزوجة، الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو منتجاً بأيّ صفة، ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً.وقد جاء ذلك إثر صدور القانون 323 الذي عدّل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي وأنشأ نظام التقاعد بدلاً من تعويض نهاية الخدمة، إذ ساوى بين الزوج والزوجة في ما يتعلّق بتقديمات فرعَي المرض والأمومة، والتعويضات العائلية، وبين أولاد المضمون المتقاعد والمضمون المُتوفَّى، لذا طلبت وزارة العمل اعتماد كلمة «شريك» بدلاً من «زوجة» في المادتين الأولى والثانية من المرسوم 12599 المتعلق بتعديل قيمة التقديمات العائلية، ما يتيح للزوجة العاملة الاستفادة عن زوجها في حال كان لا يعمل، أو غير متقاعد بمبلغ 600 ألف ليرة شهرياً، وبالاستفادة عن كل ولد بقيمة 230 ألف ليرة لغاية 5 أولاد فقط، أي إن مجمل التقديمات العائلية بات يساوي 2,250,000 ليرة كحدّ أقصى شهرياً.
Advertisement
وبحسب المادة الثانية من التعديل، حدّدت القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم بـ500 ألف ليرة عن الشريك، و160 ألف ليرة عن كلّ ولد، لغاية 5 أولاد فقط، ما جعلها مساوية لـ1،300،000 ألف ليرة كحد أقصى شهرياً.
يُذكر أنّ التقديمات العائلية لموظفي القطاع العام ما زالت على حالها منذ إقرارها عام 1996، ولم يدخل عليها أيّ تعديلات، ولا يوجد أي مشاريع لتغييرها، وبالتالي لا يزال الموظف يتقاضى عن الشريك مبلغ 60 ألف شهرياً، وعن كل ولد 33 ألف ليرة شهرياً، لغاية 5 أولاد فقط.( جريدة الاخبار)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"شو عبصير معا؟".. نجوى كرم تُهدد زوجها الاماراتي بطريقة غريبة! (صور)
Lebanon 24
"شو عبصير معا؟".. نجوى كرم تُهدد زوجها الاماراتي بطريقة غريبة! (صور)
03:07 | 2024-07-09
09/07/2024 03:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بحمالة صدر.. كارين رزق الله بإطلالة صيفية جريئة شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
Lebanon 24
بحمالة صدر.. كارين رزق الله بإطلالة صيفية جريئة شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
04:12 | 2024-07-09
09/07/2024 04:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
طائر "شرس" يغزو لبنان.. يُهدد البيئة وينقل الطفيليات والجراثيم ويُسبب أمراضاً قاتلة!
Lebanon 24
طائر "شرس" يغزو لبنان.. يُهدد البيئة وينقل الطفيليات والجراثيم ويُسبب أمراضاً قاتلة!
02:30 | 2024-07-09
09/07/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال: أطلت بلقطات رومنسية مع ابنها مارك.. تعرفوا إلى "كنة" الممثلة نادين الراسي (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال: أطلت بلقطات رومنسية مع ابنها مارك.. تعرفوا إلى "كنة" الممثلة نادين الراسي (صور)
04:41 | 2024-07-09
09/07/2024 04:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن السيارة المُستهدفة على طريق دمشق - بيروت.. من كان في داخلها؟
Lebanon 24
معلومات عن السيارة المُستهدفة على طريق دمشق - بيروت.. من كان في داخلها؟
07:52 | 2024-07-09
09/07/2024 07:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:05 | 2024-07-09
مبادرة رئاسية للمعارضة: تشاور بلا أعراف
22:16 | 2024-07-09
صواريخ حزب الله مجددا نحو الجولان رداً على اغتيال مرافق نصر الله
22:39 | 2024-07-09
اتصالات لميقاتي لحل ازمة الكهرباء المستجدة "قبل يوم الخميس"
23:16 | 2024-07-09
هل انتهت خدمات القرار ١٧٠١؟
23:15 | 2024-07-09
جعجع يسدي خدمة لبري!
23:09 | 2024-07-09
اللبنانيون محرومون مشاهدة بطولة "اليورو".. والخلاف يستعر بين الموزعين
فيديو
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
10/07/2024 06:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
10/07/2024 06:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
10/07/2024 06:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24