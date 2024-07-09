Advertisement

لبنان

تفحمت سيارتهما بالكامل.. مقتل إسرائيليين اثنين بقصف لحزب الله على الجولان (صور)

Lebanon 24
09-07-2024 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1221040-638561905065278159.png
Doc-P-1221040-638561905065278159.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمقتل شخصين (رجل وامرأة)، جرّاء إصابة مركبة بصاروخ في الجولان، عقب استهدافه من حزب الله بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ردًا على اغتيال ياسر نمر قرنبش، الذي كان يعمل سابقًا ضمن وحدة الحماية الأمنية الخاصة بالأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.
Advertisement

وأظهرت صور نشرتها صفحات إخبارية إسرائيلية تفحم السيارة إثر إصابتها بشكل مباشر بصاروخ، من الصليات التي أطلقها حزب الله على الجولان، واحتراقها.

من جهته، أعلن "الحزب" أمس الثلاثاء، استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 ‏في قاعدة نفح الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا، على دفعات، مشيرا في بيانه الى أن ذلك "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الصبورة على طريق دمشق بيروت.‏
 
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل إسرائيليين اثنين بقصف لحزب الله على الجولان (صور)
 
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل إسرائيليين اثنين بقصف لحزب الله على الجولان (صور)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:58 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-07-10
04:28 | 2024-07-10
04:15 | 2024-07-10
04:09 | 2024-07-10
04:06 | 2024-07-10
03:59 | 2024-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24