تفحمت سيارتهما بالكامل.. مقتل إسرائيليين اثنين بقصف لحزب الله على الجولان (صور)

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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمقتل شخصين (رجل وامرأة)، جرّاء إصابة مركبة بصاروخ في الجولان، عقب استهدافه من حزب الله بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ردًا على اغتيال ياسر نمر قرنبش، الذي كان يعمل سابقًا ضمن وحدة الحماية الأمنية الخاصة بالأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.وأظهرت صور نشرتها صفحات إخبارية إسرائيلية تفحم السيارة إثر إصابتها بشكل مباشر بصاروخ، من الصليات التي أطلقها حزب الله على الجولان، واحتراقها.من جهته، أعلن "الحزب" أمس الثلاثاء، استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 ‏في قاعدة نفح الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا، على دفعات، مشيرا في بيانه الى أن ذلك "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الصبورة على طريق دمشق بيروت.‏