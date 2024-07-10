عبدالله نوه بقرار مجلس الوزراء انصاف العاملين في المستشفيات الحكومية

كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "ننوه بقرار مجلس الوزراء الذي أنصف العاملين في المستشفيات الحكومية بالنسبة للتعويضات وحوافز الانتاجية، بمتابعة وجهود وزير الصحة العامة. هذا الحق المكتسب الواجب تعميمه على كل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، هو ضرورة لدعم صمود وبقاء الادارة العامة،في خدمة المواطنين".

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