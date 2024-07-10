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لبنان

أمن الدولة في الشمال تخلي بيت شلالا من النازحين السوريّين

Lebanon 24
10-07-2024 | 03:25
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قامت دوريّات من أمن الدولة في الشمال – مكتب البترون، بتوجيه إنذاراتٍ للنازحين السوريّين القاطنين في بيت شلالا – قضاء البترون، وخلال ساعات، تمّ إخلاء الغرف والمنازل التي يقطنونها بالكامل، من دون تسجيل أيّ اعتراض أو رفض لتنفيذ القرار.
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