Advertisement

لبنان

لارتكابهم جرائم مختلفة... توقيف 4 أشخاص في مخيم نهر البارد وبعلبك

Lebanon 24
10-07-2024 | 03:38
A-
A+
Doc-P-1221103-638562048521490730.png
Doc-P-1221103-638562048521490730.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتوقيف مطلوب بتاريخ 8/7/2024 على أثر إشكال في مخيم نهر البارد، وفي إطار ملاحقة مفتعلي الإشكال، أوقفت دورية من مديرية المخابرات داخل المخيم الفلسطينيَّين (ع.ل.) و(م.ح.)، وتَبيَّنَ أنهما مطلوبان لإقدامهما على إطلاق النار وافتعال إشكالات في تواريخ سابقة.
Advertisement
كما أوقفت دورية أخرى في مدينة بعلبك – حي الشيخ حبيب المواطن (ع.ع.) المطلوب لإقدامه على إطلاق النار، والمواطن (م.ا.) المطلوب لإقدامه على الاتجار بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزتهما سلاحًا حربيًّا.
سُلمت المضلوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:58 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-07-10
04:33 | 2024-07-10
04:28 | 2024-07-10
04:15 | 2024-07-10
04:09 | 2024-07-10
04:06 | 2024-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24