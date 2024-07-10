في الطيونة.. انتحار عاملة اثيوبية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انتحار عاملة اثيوبية حيث أقدمت على إلقاء نفسها من منزل مخدوميها الكائن في الطابق السابع في منطقة الطيونة.



وسقطت العاملة على سيارة وتوفيت على الفور.





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