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لبنان

في الطيونة.. انتحار عاملة اثيوبية

Lebanon 24
10-07-2024 | 03:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انتحار عاملة اثيوبية حيث أقدمت على إلقاء نفسها من منزل مخدوميها الكائن في الطابق السابع في منطقة الطيونة.

وسقطت العاملة على سيارة وتوفيت على الفور.

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