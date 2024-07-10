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لبنان

الحرارة والرطوبة الى مزيد من الارتفاع... والأجواء في هذه المناطق مهيأة لتساقط الرذاذ

Lebanon 24
10-07-2024 | 04:09
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طقس صيفي رطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل بينما تتخطاها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية. 
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الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة فيزيد معها الشعور بالحر وبالتالي تشكّل الضباب على المرتفعات مما يؤدي إلى سوء في الرؤية أحياناً.
 
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة فيزيد معها الشعور بالحر وبالتالي تشكّل الضباب على المرتفعات مما يؤدي إلى سوء في الرؤية أحياناً.
 
الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة فيزيد معها الشعور بالحر ويتشكل الضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم فجر يوم السبت خاصة شمال البلاد وتكون الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ.
 
السبت: غائم جزئيا مع ضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية أحياناً ويزيد معها الشعور بالحر، كما تنخفض درجات الحرارة والتي تعود ضمن معدلاتها الموسمية، وتحذير من ارتفاع موج البحر لحدود المتر ونصف نتيجة الرياح الناشطة، كما تتكاثف الغيوم ليلاً وتكون الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ خاصة شمال البلاد.
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