هذه حقيقة خبر توقيف امرأة ترتدي حزاما ناسفا في حي السلم

أفادت مندوبة "لبنان 24" ألا صحة للمعلومات التي يتم التداول بها عبر مواقع التواصل بشأن القاء القبض على إمرأة ترتدي حزاما ناسفا أثناء دخولها مجلس حسيني في حي السلم.







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