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لبنان

هذه حقيقة خبر توقيف امرأة ترتدي حزاما ناسفا في حي السلم

Lebanon 24
10-07-2024 | 04:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ألا صحة للمعلومات التي يتم التداول بها عبر مواقع التواصل بشأن القاء القبض على إمرأة ترتدي حزاما ناسفا أثناء دخولها مجلس حسيني في حي السلم.


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توقيف

حي السلم

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