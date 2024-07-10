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لبنان

أساتذة التعليم الرسمي الثانوي توقفوا عن تصحيح الامتحانات الرسمية... اليكم السبب

Lebanon 24
10-07-2024 | 04:33
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نفذ اساتذة التعليم الرسمي  الثانوي (متعاقدون وملاك ) اعتصاما في مراكز التصحيح كافة، وتوقفوا عن اعمال تصحيح الامتحانات الرسمية، اعتراضاً على عدم اصدار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي قرارا يحدد بموجبه بدلات التصحيح والمراقبة التي" تليق بتضحيات وجهود الاساتذة"، كما اعلنوا في بيان، بحسب ما افادت مندوبة" الوكالة الوطنية للاعلام".
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