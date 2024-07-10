Advertisement

لبنان

المفتي حجازي التقى رئيس البرلمان الكندي

Lebanon 24
10-07-2024 | 04:39
A-
A+
Doc-P-1221127-638562085472917299.jpg
Doc-P-1221127-638562085472917299.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار مفتي راشيا الشيخ البروفسور وفيق محمد حجازي رئيس البرلمان الكندي في مقاطعة البرتا nathan cooper في مدينة أدمنتن ،  في البرلمان الكندي في حضور وفد كبير من أبناء الجالية ومن جميع الطوائف اللبنانية.
Advertisement
رحب رئيس البرلمان الكندي  بالمفتي حجازي معتبرا  أنه "أعلى شخصية دينية في العالم تزور هذا البرلمان"، مثمنا جهوده ومتطلعا للتعاون في كل ما يخص الجالية اللبنانية في كندا. وفي لفتة من رئيس البرلمان الكندي أن طلب من حجازي الجلوس على كرسي رئاسة البرلمان الكندي اعتزازا بهذه الزيارة التاريخية والعظيمة ، تكريما له واعترافا بدوره العظيم في خدمة اللبنانيين.
بالمقابل شكر حجازي لدولته هذا الترحيب المهيب مثمنا  موقف كندا تجاه الجالية اللبنانية التي أسهمت وما  زالت  في نهضة هذا البلد ولها دور مميز في البناء والاستثمار والإبداع.
وشدد على أن اللبنانيين يحبون النظام ويؤمنون بالعدالة وينشدون الحرية ،وطالب حجازي رئيس البرلمان "بالوقوف مع قضايا لبنان والمنطقة العربية وإنصاف المظلومين وحقن الدماء في فلسطين، لأن العدالة تتطلب ذلك والتشريع  يستوجب ذلك"، كما أشاد "بالجهود التي تبذلها كندا في خدمة اللبنانيين"،متمنيا أن "تنقل  التجربة الكندية تلك الى لبنان حتى ينعم بالازدهار والاستقرار والإنماء والإبداع".
وكان المفتي حجازي قد التقى وزير العدل في مقاطعة البرتا  السيد قاسم عميري اللبناني الأصل الذي شكر له زيارته كندا لأنها جمعت اللبنانيين في هذا الجمع المتميز ،معتبرا أن "اللبنانيين مبدعون في كل ميدان".
بالمقابل شكر المفتي للوزير  حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، مشيدا بجهوده في تحقيق العدالة في كندا وبخاصة أنه "الوزير المسلم الأول للعدل في كندا بل وأميركا".

واعتبر حجازي أن "علينا أن نتعلم من كندا العمل لأجل الوطن ونأخذ منهم تجربتهم تلك لفعاليتها وٱثارها على كندا،وأننا في لبنان نتطلع للوحدة بين اللبنانيين لمصلحة الوطن والدولة  حتى يخرج من الواقع المأزوم،  واللبنانيون في الخارج مطالبون بالمشاركة في صنع القرار اللبناني لأنه أمانة في أعناقهم جميعا".

وبعد انتهاء الاحتفال في البرلمان الكندي توجه حجازي لبلدية أدمنتن والتقى رئيسها أمارجيت سوهي ،مثمنا عمله ومطالبا بالتسهيلات الإجرائية  للجالية اللبنانية في الاستثمارات والأعمال لما تحمل من مضامين البناء في كندا وعلى شتى المستويات وهم الذين منذ أكثر من مائة عام في كندا، وقد أشاد رئيس البلدية بدور الجالية اللبنانية في خدمة كندا ، ثم زار النائب في البرلمان الكندي من اصل لبناني ابن بلدة عيحا في قضاء راشيا زياد ابو لطيف وتطرق في حديثه عن الواقع  في كندا واحترام الاختلاف ،وبالمقابل شدد حجازي على "احترام الحريات وخصوصا الدينية منها وضرورة عدم نقل الاختلاف اللبناني لكندا بل نقل العمل الكندي للبنان".
ثم توجه حجازي الى مدينة Lac La Biche حيث ألقى محاضرة فيها عن أهمية نشر ثقافة المحبة بين الناس والاحترام للإنسانية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2024-07-10
07:10 | 2024-07-10
07:02 | 2024-07-10
07:02 | 2024-07-10
07:00 | 2024-07-10
07:00 | 2024-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24