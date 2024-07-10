إشكال وإطلاق نار... إليكم ما حدث بين شقيقين

وقع إشكال في حيّ آل عبيد في بلدة بخعون بين ح.ع وشقيقه ش.ع وإبن أخيه ع.ع.

وبحسب المعلومات، قام ش.ع بضرب ج.ع بحجر على رأسه.

ولاحقاً، قام ج.ع بإطلاق النار من بندقية صيد، وأصاب ش.ع وع.ع.

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وعُلِمَ أنّ الإشكال سببه خلاف على ميراث.