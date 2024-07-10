كهرباء لبنان تعلن قطع التيار عن مناطق شمالية .. والسبب؟

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اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان ، بأنه سيتم إعادة فصل مخارج بخعون، بطرماز- نمرين وبخعون في الشمال للقيام بأعمال الصيانة عليها لمدة عشرين (20) يوماً، ابتداء" من يوم الإثنين الواقع فيه 08/07/2024، وذلك من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً (كمرحلة ثالثة)،ولذلك ستعمد مؤسسة كهرباء لبنان الى تعويض المناطق التي تتغذى من هذه المخارج بساعات التغذية نفسها فور توافر إمكانية التغذية في ظلّ الظروف الراهنة".