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لبنان

كهرباء لبنان تعلن قطع التيار عن مناطق شمالية .. والسبب؟

Lebanon 24
10-07-2024 | 05:26
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 اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان ، بأنه سيتم إعادة فصل مخارج بخعون، بطرماز- نمرين وبخعون في الشمال للقيام بأعمال الصيانة عليها لمدة عشرين (20) يوماً، ابتداء" من يوم الإثنين الواقع فيه 08/07/2024، وذلك من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً (كمرحلة ثالثة)،
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ولذلك ستعمد مؤسسة كهرباء لبنان الى تعويض المناطق التي تتغذى من هذه المخارج  بساعات التغذية نفسها فور توافر إمكانية التغذية في ظلّ الظروف الراهنة".
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