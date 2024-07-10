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لبنان

قرب البحيرة.. حريق في جزين!

Lebanon 24
10-07-2024 | 05:28
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 شب حريق في مدينة جزين قرب البحيرة.
 
وتعمل سيارات الاطفاء في الدفاع المدني  على اخماده.
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حريق

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