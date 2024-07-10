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لبنان

ابراهيم: الهدنة المحتملة في غزة ستنعكس هدوءاً في جنوب لبنان

Lebanon 24
10-07-2024 | 05:34
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 استقبل اللواء عباس إبراهيم في مكتبه اليوم، سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت. 

وناقشت ويشلت مع اللواء إبراهيم "آماله وتوقعاته بشأن الهدنة المرتقبة في غزة وكيفية تأثيرها على لبنان، وأعرب إبراهيم عن "تفاؤله في المرحلة الأولى من أية هدنة محتملة إذا تمت والتي تشمل مفاوضات تستمر لستة أسابيع حول الرهائن". 
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وأكد "أن هذه الهدنة ستؤدي بالتأكيد إلى هدوء ووقف لاطلاق النار في جنوب لبنان"، معتبرا "أن الوقف الدائم لإطلاق النار سينهي شرارة الحرب في غزة وجنوب لبنان معا".
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