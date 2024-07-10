بوشيكيان عن المشاركة في المعارض الدولية: فرصة تفيد الصناعيين

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استقبل وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان وفداً مشتركاً من نقابة أصحاب الصناعات الغذائية برئاسة منير البساط، ومن جمعية "قوت" Qoot برئاسة نادين الخوري، وأطلعوا الوزير على التحضيرات القائمة للمشاركة في معرض "سيال "Sial الدولي للغذاء الذي سيقام في العاصمة الفرنسية باريس بين 19 و 23 تشرين الأول المقبل.وأكد بوشكيان أن" نتائج المشاركة في المعارض الدولية ايجابية ومشجّعة جداً، وتشكّل فرصة تفيد الصناعيين وتفتح المجالات أمامهم وتساعدهم على اكتشاف الابتكارات الحديثة، ومعرفة توجّهات المستهلكين، والاطّلاع على توجّه الأسواق، اضافة الى عرض الانتاج اللبناني في مساحة تنافسية راقية ومتخصّصة".وتمنّى لهم التوفيق والنجاح في اقامة جناح مميّز يعكس التميّز الصناعي اللبناني وخصوصاً في صناعة الغذاء.كما وقّع البساط والخوري مذكّرة تعاون بين النقابة والجمعيّة برعاية الوزير بوشكيان.