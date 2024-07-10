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لبنان

رعد: العدو عاجز عن مواصلة معاركه في غزة وفتح حرب شاملة في لبنان

Lebanon 24
10-07-2024 | 05:40
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قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إن  "نحن فيما نواجهه من مشاكل ومواجهات وحروب وما يتطلبه الأمر من تضحيات وتقديم شهداء في سبيل الله هو من أجل أن تبقى راية الحسين مرفوعة، ومن أجل أن تبقى البشرية تميز بين الحق والباطل" .
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واكد خلال المجلس العاشورائي الذي أقامه "حزب الله" في بلدة شوكين بمشاركة شخصيات وفاعليات وعلماء دين ، وعوائل شهداء واهالي ان "الثبات والصمود والتصميم والإقدام في جبهة محور المقاومة لمواجهة العدو الصهيوني هو الذي سيؤدي حتما إلى هزيمة العدو إن شاء الله" .

وأشار  إلى أن" العدو الصهيوني في أسوأ حالاته اليوم من خلال عدم وجود تماسك سياسي فيما بينه ، كما أن مجتمعه ممزق إلى جانب الضياع في أهدافه وأولياته ، والتذمر في الجيش وقوات الإحتياط والتراجع في نسبة الإقبال على الخدمة العسكرية" . 

وختم:" العدو اليوم رغم كل الدعم الذي يتلقاه من العالم الغربي الذي يشاركه العقلية العنصرية والإرهابية والوحشية  نفسها ، يبدو عاجزا عن أن يواصل معاركه في غزة فضلا عن فتح حرب شاملة في لبنان" .
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