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لبنان

بالصورة توقيف 3 نساء في طرابلس... ماذا كنّ يفعلن؟

Lebanon 24
10-07-2024 | 05:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شرطة بلدية طرابلس أوقفت 3 نساء، يقمن بالتسوّل في شوارع المدينة.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ شرطة بلديّة طرابلس أطلقت قبل أشهر حملة لمكافحة ظاهرة التسوّل.
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