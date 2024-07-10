بالصورة توقيف 3 نساء في طرابلس... ماذا كنّ يفعلن؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شرطة بلدية طرابلس أوقفت 3 نساء، يقمن بالتسوّل في شوارع المدينة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ شرطة بلديّة طرابلس أطلقت قبل أشهر حملة لمكافحة ظاهرة التسوّل.