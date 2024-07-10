ذكر موقع "الميادين"، أنّ "القناة 12 الإسرائيلية" قالت إنّ الإسرائيليين أصبحوا في حقل رمايةٍ لـ"حزب الله"، مع تواصل عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان.

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وقال مراسل القناة غاي فارون، أنّ "سحابة من الدخان الأسود تتصاعد فوق الجولان، اليوم، من حرائق أمس الناجمة عن وابل الصواريخ"، مشيراً إلى "40 قذيفة صاروخية تم إطلاقها من لبنان".ولفت فارون إلى أنّ "الإسرائيليين الذين يتم إخلاؤهم من الجولان يتحدثون عن مشاعر انعدام الأمن والعجز، وذلك عقب عملية "حزب الله" التي استهدف خلالها مقر قيادة "فرقة الجولان 210" ‏في قاعدة "نفح"، بدفعات من عشرات صواريخ "الكاتيوشا"، كردٍ على ‏الاغتيال الذي نفذته إسرائيل عند طريق دمشق -بيروت".وأضاف فارون: "في هذه العملية، "حزب الله" يُظهر أنه يزيد من مدى نيرانه"، موضحاً أنّ "مرتفعات الجولان هي بعيدة، وتتضمّن أهدافاً عسكرية".وأضاف أنّه "في ظل 9 أشهر من القصف اليومي، السؤال الذي يجب طرحه هو: ما هي استراتيجية إسرائيل؟ ففيما تهاجم إسرائيل وحزب الله يردّ، منذ فترة طويلة والسكان لا يشعرون بتغيير ويتحدثون عن شعور بعدم الأمان لم يسبق أن عرفوه".وقال رئيس المجلس الإقليمي في الجولان، أوري كيلنر: "علينا أن نتوجه إلى الحكومة والجيش الإسرائيلي ونسأل كيف يسمحان للجولان بأن يصبح حقل رماية لحزب الله".