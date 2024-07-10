Advertisement

لبنان

حرائق وصواريخ... هكذا أصبح الجولان "حقل رماية" لـ"حزب الله"

Lebanon 24
10-07-2024 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1221156-638562131039341228.jpg
Doc-P-1221156-638562131039341228.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "الميادين"، أنّ "القناة 12 الإسرائيلية" قالت إنّ الإسرائيليين أصبحوا في حقل رمايةٍ لـ"حزب الله"، مع تواصل عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان.
وقال مراسل القناة غاي فارون، أنّ "سحابة من الدخان الأسود تتصاعد فوق الجولان، اليوم، من حرائق أمس الناجمة عن وابل الصواريخ"، مشيراً إلى "40 قذيفة صاروخية تم إطلاقها من لبنان".
Advertisement

ولفت فارون إلى أنّ "الإسرائيليين الذين يتم إخلاؤهم من الجولان يتحدثون عن مشاعر انعدام الأمن والعجز، وذلك عقب عملية "حزب الله" التي استهدف خلالها مقر قيادة "فرقة الجولان 210" ‏في قاعدة "نفح"، بدفعات من عشرات صواريخ "الكاتيوشا"، كردٍ على ‏الاغتيال الذي نفذته إسرائيل عند طريق دمشق -بيروت".

وأضاف فارون: "في هذه العملية، "حزب الله" يُظهر أنه يزيد من مدى نيرانه"، موضحاً أنّ "مرتفعات الجولان هي بعيدة، وتتضمّن أهدافاً عسكرية".

وأضاف أنّه "في ظل 9 أشهر من القصف اليومي، السؤال الذي يجب طرحه هو: ما هي استراتيجية إسرائيل؟ ففيما تهاجم إسرائيل وحزب الله يردّ، منذ فترة طويلة والسكان لا يشعرون بتغيير ويتحدثون عن شعور بعدم الأمان لم يسبق أن عرفوه".

وقال رئيس المجلس الإقليمي في الجولان، أوري كيلنر: "علينا أن نتوجه إلى الحكومة والجيش الإسرائيلي ونسأل كيف يسمحان للجولان بأن يصبح حقل رماية لحزب الله".

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:21 | 2024-07-10
09:19 | 2024-07-10
09:06 | 2024-07-10
08:41 | 2024-07-10
08:22 | 2024-07-10
08:06 | 2024-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24