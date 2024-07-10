عن "حزب الله" ولبنان... هذا آخر ما قاله غانتس

وأضاف غانتس أنّه "من الضروري مطالبة الدولة اللبنانية بتحمل المسؤولية".

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قال رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيليّ بيني غانتس "لقد حان الوقت لتحديد الأهداف العسكرية والبنية التحتية في لبنان، والتي يُعدّ حزب الله جزءا منها".