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لبنان

عن "حزب الله" ولبنان... هذا آخر ما قاله غانتس

Lebanon 24
10-07-2024 | 06:05
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قال رئيس  حزب "أزرق أبيض" الإسرائيليّ بيني غانتس "لقد حان الوقت لتحديد الأهداف العسكرية والبنية التحتية في لبنان، والتي يُعدّ حزب الله جزءا منها".
 
 
وأضاف غانتس أنّه "من الضروري مطالبة الدولة اللبنانية بتحمل المسؤولية".
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