ضبط شوكولا وسكاكر منتهيّة الصلاحيّة داخل سوبرماركت (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الدائرة الصحية في بلدية طرابلس قامت بتلف كمية من الشوكولا والسكاكر المنتهية الصلاحية، تمّ ضبطها في سوبرماركت في منطقة أبي سمراء في طرابلس.

واتّخذت الاجراءات القانونية بحقّ صاحب السوبرماركت.