كم إسرائيلياً قتلَ "حزب الله" منذ بداية الحرب؟ إذاعة جيش العدو تكشف

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وأوضحت الإذاعة أن 28 إسرائيلياً قتلوا بنيران حزب الله في الشمال منذ بداية الحرب عمليات تبادل القصف، مشيرة إلى أن بينهم 11 مدنياً و17 جندياً.وكان الجيش الإسرائيلي قال، أمس الثلاثاء، إن شخصين قتلا في هضبة الجولان المحتلة بعد إطلاق صواريخ من لبنان على المنطقة.بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنه "بعد سقوط صواريخ في الجولان أعلنت الفرق الطبية مقتل رجل وامرأة"، مشيرة إلى أن سيارتهما أصيبت مباشرة.