Advertisement

لبنان

كم بلغ عدد حالات العنف الاسري في حزيران؟

Lebanon 24
10-07-2024 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1221169-638562153111475025.jpg
Doc-P-1221169-638562153111475025.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 وزعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلغ عنها على الخط الساخن 1745، لشهر حزيران 2024، وجاءت كالاتي:

عنف جسدي:77

عنف جنسي:0

عنف معنوي:16

عنف اقتصادي:0 
Advertisement

غير ذلك:1

صفة الجاني/ة بالنسبة إلى الضحية:

الزوج:56، الاب:18، الأم: 4، الاخوة:5، غير ذلك :11
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:21 | 2024-07-10
09:19 | 2024-07-10
09:06 | 2024-07-10
08:41 | 2024-07-10
08:22 | 2024-07-10
08:06 | 2024-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24