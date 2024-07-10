كم بلغ عدد حالات العنف الاسري في حزيران؟

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وزعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلغ عنها على الخط الساخن 1745، لشهر حزيران 2024، وجاءت كالاتي:عنف جسدي:77عنف جنسي:0عنف معنوي:16عنف اقتصادي:0غير ذلك:1صفة الجاني/ة بالنسبة إلى الضحية:الزوج:56، الاب:18، الأم: 4، الاخوة:5، غير ذلك :11