ميقاتي يرأس اجتماعين ماليين مهمين.. الموازنة والرواتب على طاولة البحث

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعين ماليين في السرايا اليوم، الأول شارك فيه وزير المالية يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المالية الدكتور جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، وخصص الاجتماع لبحث موضوع الموازنة.

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أما الاجتماع الثاني فشارك فيه وزير المالية، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المالية الدكتور جورج معراوي وخصص الاجتماع لاستكمال البحث في أوضاع الموظفين وتعديل الرواتب والأجور.

النائب كرامي

واستقبل رئيس الحكومة النائب فيصل كرامي وعرض نعه الاوضاع الراهنة.



بلديات الضاحية

واستقبل رئيس الحكومة رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام يرافقه المستشار القانوني للاتحاد محمد نبوه.

وبعد اللقاء، قال درغام: "تناول البحث موضوع إنشاء خزان مياه بسعة 5500 متر مكعب لتوصيل المياه للسكان ضمن نطاق بلديتي الغبيري وبيروت، وقد زودنا الرئيس ميقاتي بتوجيهاته لإنجاز هذا المشروع".

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صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي:

اجتماعات مالية مع بشأن الموازنة وأوضاع الموظفين وتعديل الرواتب

الإجتماع مع النائب كرامي:

الإجتماع مع إتحاد بلديات الضاحية: