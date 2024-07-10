دريان عرض للاوضاع مع سفير ايطاليا

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير إيطاليا في لبنان فابريتسيو مارتشيللي وجرى بحث في الأوضاع العامة، وسبل تطوير العلاقات بين البلدين.



كما استقبل مفتي الجمهورية، النائب أحمد الخير وتم التداول في الشؤون الإسلامية والوطنية.

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