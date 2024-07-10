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لبنان

منزل استُهدف... قصف إسرائيليّ يطال بلدة طيرحرفا

Lebanon 24
10-07-2024 | 07:34
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استهدف الطيران الحربيّ الاسرائيليّ منزلاً في محيط المدرسة الرسمية في بلدة طيرحرفا.
 
 
كما استهدف العدوّ الإسرائيليّ المنطقة بصاروخين.
 
 
وأُفيد أنّ حريقاً اندلع في البلدة بعد تعرّضها للقصف.
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