منزل استُهدف... قصف إسرائيليّ يطال بلدة طيرحرفا

استهدف الطيران الحربيّ الاسرائيليّ منزلاً في محيط المدرسة الرسمية في بلدة طيرحرفا.

كما استهدف العدوّ الإسرائيليّ المنطقة بصاروخين.

وأُفيد أنّ حريقاً اندلع في البلدة بعد تعرّضها للقصف.