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لبنان

إتحاد "نقابات الافران والمخابز" اجتمع.. هذا ما بحثه

Lebanon 24
10-07-2024 | 07:52
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 عقد إتحاد "نقابات الافران والمخابز" في لبنان اجتماعا ظهر اليوم، في أفران مولان دور - جعيتا برئاسة النقيب ناصر سرور، وتركزت المناقشة على واقع صناعة الرغيف في الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة والصعوبات التي يشكو منها أصحاب الافران في كل المناطق، إضافة الى أمور تنظيمية لتمكين الاتحاد من القيام بدوره في حماية القطاع.
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وبحث المجتمعون، وفق بيان للاتحاد، ايضا في "ملف انتهاء دعم الرغيف ووضع خطة لما بعد وقف الدعم لضبط المنافسة في السوق من أجل حسن استمرار العمل في قطاع الافران والمخابز وفقا للقوانين والانظمة المطبقة للمحافظة على نوعية وجودة الرغيف".
 

لبنان

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