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لبنان

بالصور... تُوفيت في حادث سير مروّع

Lebanon 24
10-07-2024 | 08:06
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تُوفيت هنادي يوسف البالغة من العمر 40 عاماً، في حادث سير مروّع على الأوتوستراد العربيّ.
 
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