بوشكيان عرض لعلاقات التعاون بين لبنان واليابان مع السفير ماسايوكي

استقبل وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان سفير اليابان في لبنان ماغوشي ماسايوكي بعد ظهر اليوم في وزارة الصناعة.وعرض معه العلاقات بين لبنان واليابان على مستويات التعاون الاقتصادي والتبادلي.