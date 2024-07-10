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لبنان

بوشكيان عرض لعلاقات التعاون بين لبنان واليابان مع السفير ماسايوكي

Lebanon 24
10-07-2024 | 09:06
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استقبل وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان سفير اليابان في لبنان ماغوشي ماسايوكي بعد ظهر اليوم في وزارة الصناعة.

وعرض معه العلاقات بين لبنان واليابان على مستويات التعاون الاقتصادي والتبادلي.
 
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