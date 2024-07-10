ردّاً على غارة البقاع... ماذا استهدف "حزب الله" بالصواريخ؟

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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‌‏الاعتداء الذي طال منطقة البقاع ليل أمس، قصف مرابض مدفعية العدوّ الإسرائيلي في الزاعورة في الجولان السوريّ المحتلّ بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا". ‏وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية، إنّ "نحو 30 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان على الجولان، وسقطت في مناطق غير مأهولة".