عثمان استقبل كرامي وطرابلسي وبحث معهما الاوضاع العامة

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم، في مكتبه في ثكنة المقر العام، النائب فيصل كرامي، في زيارةٍ تم في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.



واستقبل اللواء عثمان النائب الدكتور عدنان طرابلسي، وتم عرض الأوضاع العامة في البلاد وبخاصة في مدينة بيروت.

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