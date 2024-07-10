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لبنان
الحاج حسن عرض لوفد إيراني أولوية وزارة الزراعة واستراتيجيتها 2025- 2030
Lebanon 24
10-07-2024
|
11:20
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استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن، في مكتبه، مستشار النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشيخ جواد محرابي، يرافقه مستشار وزارة الصناعة الإيرانية السيد رضا زادة والمستشار الاقتصادي في السفارة الإيرانية في لبنان السيد حسين اسماعيلي.
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وخلال اللقاء، تم تبادل أوضاع العلاقات المميزة بين لبنان والجمهورية الإسلامية.
وأكد الحاج حسن "عمق العلاقة التي تربط البلدين"، شارحا "أولويات الوزارة على مستوى سلامة الغذاء والأمن الغذائي، إضافة إلى العمل على تطوير قدرات المزارع اللبناني من خلال برامج الإرشاد الزراعي التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع شركائها، وخصوصا المنظمات الدولية والهيئات المانحة".
وتحدث عن "استراتيجية وزارة الزراعة 2025-2030"، عارضا "أولويات الوزارة للأعوام المقبلة"، مؤكدا "أن تضافر الجهود بين الوزارة والمانحين والدول الصديقة والشقيقة، ومنها الجمهورية الإسلامية كفيلة تأمين كل الإمكانات الزراعية التي يطمح لها لبنان".
وتقدم من الشعب الإيراني بأخلص التعابير لـ"نجاحه في اتمام الانتخابات الرئاسية التي نجحت في انتخاب رئيس جديد للجمهورية الإسلامية عبر عملية ديموقراطية يحتذى بها".
وتمنى لـ"الرئيس المنتخب مسعود بزكشيان كل التوفيق في قيادة الجمهورية نحو تحقيق طموحات الشعب الوفي للبنان وشعبه".
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